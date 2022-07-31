Kayseri'de kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi

31.07.2022 13:54
Kayseri'de kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi

Kayseri'de kalp krizi geçirerek vefat eden polis memuru Ahmet Dursun için cenaze töreni düzenlendi.

Kayseri'de kalp krizi geçirerek vefat eden polis memuru Ahmet Dursun için cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Enes Bediz Polis Merkezi Amirliğinde görevli polis memuru Dursun, rahatsızlanarak gittiği Bünyan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dursun için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Törene, polisin ailesi ve yakınları ile Vali Vekili Abdullah Kalkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun katıldı.

Törenin ardından Dursun'un naaşı, cenaze aracıyla Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dursun'un cenazesi Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na defnedildi.

YORUMLAR
500
Vatandaşı bıçakla tehdit eden şahıs yakalandı Vatandaşı bıçakla tehdit eden şahıs yakalandı Oto hırsızlık polisleri oto pazarını denetledi Oto hırsızlık polisleri oto pazarını denetledi
Kaynak: AA

Kalp Krizi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:15 AK Parti'den istifa eden Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katılıyor! Rozetini Doğu Perinçek takacak...
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 13:54:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement