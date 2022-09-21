Kayseri'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Kayseri'de kalp krizi geçirerek vefat eden polis memuru Levent Satış (46) için cenaze töreni düzenlendi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde görevli polis memuru Satış, yıllık için geldiği memleketi Kayseri'de kalp krizi geçirerek vefat etti.
Satış için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.
Törene, polisin ailesi ve yakınları ile İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve meslektaşları katıldı.
Törenin ardından Satış'ın naaşı cenaze namazının kılınacağı Orgeneral Hulusi Akar Cami'ne götürüldü.
Satış'ın cenazesi Asri Mezarlığa defnedilecek.
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