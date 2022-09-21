Kayseri'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Törene, polisin ailesi ve yakınları ile İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve meslektaşları katıldı.

Kayseri 'de kalp krizi geçirerek vefat eden polis memuru Levent Satış (46) için cenaze töreni düzenlendi.

Kaynak: AA

Kalp Krizi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

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