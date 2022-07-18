Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde ikamet eden Soytürk (36), marketten alışveriş yapmak için evden çıktığı sırada yolda yürürken kalp krizi geçirdi.

Kaynak: AA

Kalp Krizi, Kayseri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.