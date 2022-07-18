Kayseri'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi

18.07.2022 13:30
Kayseri'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi

Kayseri'de, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Murat Soytürk'ün naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'a gönderildi.

Kayseri'de, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Murat Soytürk'ün naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'a gönderildi.

Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde ikamet eden Soytürk (36), marketten alışveriş yapmak için evden çıktığı sırada yolda yürürken kalp krizi geçirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Soytürk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Soytürk için görev yaptığı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Evli ve 2 çocuk babası Soytürk'ün naaşı, törenin ardından memleketi Sivas'ın Gemerek ilçesine uğurlandı.

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KALP KRİZİNDEN YAŞAMINI YİTİREN POLİS MEMLEKETİNE UĞURLANDI KALP KRİZİNDEN YAŞAMINI YİTİREN POLİS MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Kaynak: AA

Kalp Krizi, Kayseri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi - Son Dakika
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