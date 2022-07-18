KALP KRİZİNDEN YAŞAMINI YİTİREN POLİS MEMLEKETİNE UĞURLANDI - Son Dakika
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KALP KRİZİNDEN YAŞAMINI YİTİREN POLİS MEMLEKETİNE UĞURLANDI

18.07.2022 12:37

KAYSERİ'de, kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Murat Soytürk (36), düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'a gönderildi.

KAYSERİ'de, kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Murat Soytürk (36), düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'a gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Murat Soytürk, dün kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan evli 2 çocuk babası Soytürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Soytürk için görev yaptığı Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile Soytürk'ün meslektaşları ve yakınları katıldı. Tören, Murat Soytürk'ün özgeçmişinin ve duaların okunmasıyla sona erdi.

Soytürk, toprağa verilmek üzere Sivas'ın Gemerek ilçesine uğurlandı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KALP KRİZİNDEN YAŞAMINI YİTİREN POLİS MEMLEKETİNE UĞURLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KALP KRİZİNDEN YAŞAMINI YİTİREN POLİS MEMLEKETİNE UĞURLANDI - Son Dakika
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