Kayseri'de kamu arazisinde kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde kamu arazisinde yasa dışı kenevir yetiştirdikleri belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir ekimi gerçekleştirenlerin tespitine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda yapılan incelemelerde Bakırdağı Mahallesi'ndeki kamu arazisinde yasa dışı kenevir yetiştirdikleri tespit edilen H.İ.Y. ve F.D. yakalandı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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