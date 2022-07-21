Bu kapsamda yapılan incelemelerde Bakırdağı Mahallesi'ndeki kamu arazisinde yasa dışı kenevir yetiştirdikleri tespit edilen H.İ.Y. ve F.D. yakalandı.

Kaynak: AA

Kayseri, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de kamu arazisinde kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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