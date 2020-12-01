Kayseri'de kamu çalışanlarının mesai saati yeniden düzenlendi - Son Dakika

Kayseri'de kamu çalışanları mesaiye saat 10.00'da başlayacak.
Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100'üncü maddesi gereğince kentteki kamu çalışanlarının mesai saatleri yeniden düzenlendi.
Düzenlemeye göre, yarından itibaren kamu çalışanları, 10.00-12.30, 13.00-16.00 saatlerinde mesai yapacak.
Açıklamada, Sağlık Bakanlığı çalışanlarının bu kapsam dışında yer aldığı, mesai saatlerine ilişkin çalışma usul ve esaslarının kentte bağlı oldukları kurumlarınca belirleneceği ifade edildi.
- Kaynak: AA
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