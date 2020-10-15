Kayseri'de kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri yeniden düzenlendi - Son Dakika

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruşlarındaki mesai saatlerinin yeniden düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, mesai saatlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100. maddesi gereğince, 19 Ekim Pazartesi gününden itibaren 08.30-12.00 ile 13.00- 17.30 olarak belirlendiği kaydedildi.
- Kaynak: AA
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