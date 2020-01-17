Kayseri'de kamyon devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de kamyon devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de kamyon devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Kayseri'de virajı alamayarak devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de kamyon devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Kayseri'de virajı alamayarak devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.

Kayseri- Erciyes kara yolu Hisarcık Mahallesi'nde şehir merkezine giden Murat Yardımcı yönetimindeki 38 AF 690 plakalı kamyon, virajı alamayarak yaklaşık 20 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü ile kamyonda bulunan Hüsamettin Keleş, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı gören Peruze Layıkel, Adana'dan misafir olarak Kayseri'ye geldiğini belirterek, "Önce yolun kenarındaki korkuluk uçtu. Sonrasında kamyon ve kasadaki çamaşır makinesi uçtu." dedi.

Ümmügülsüm Elver ise kazayı yemek yediği sırada gördüğünü ve evden çıkıp yaralılara yardım ettiklerini aktardı.

Hisarcık, Erciyes, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sevgilisinin ailesi tarafından reddedilen Suriyeli genç, intihara kalkıştı
Sevgilisini öldüren emekli öğretmene 25 yıl hapis cezası verildi Rahşan Ecevit'in vefatı sonrası siyaset dünyasından taziye mesajları yağdı Niğde'de zincirleme trafik kazası! 2 ölü, 8 yaralı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 00:16:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de kamyon devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]