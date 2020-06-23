Kayseri'de kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Pınarbaşı ilçesi Emeğil mevkisinde meydana geldi. İsmail Açıkkar yönetimindeki 80 ABP 822 plakalı hafif ticari araç, Musa Durmuş yönetimindeki 38 E 0634 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, her iki sürücü ile hafif ticari araçta bulunan Ali Açıkkar, Emine Açıkkar ve Bayram Yıldız yaralandı. Yaralı 5 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Emine Açıkkar ambulans helikopterle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle kapanan ilçe yolu, araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.