Kayseri'de kamyon, işçi servisine çarptı: 10 yaralı - Son Dakika

KAYSERİ'de, kamyonun işçi servis minibüsüne çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Şahin A. yönetimindeki 38 ADJ 521 plakalı kamyon, tali yoldan çıkarak şehir yönüne giden işçileri taşıyan Osman G.'nin kullandığı 38 P 0813 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, minibüs refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, fabrika işçisi 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.