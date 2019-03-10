Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Kamyon Otobüse Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kayseri'de Kamyon Otobüse Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

15 dakika önce

KAYSERİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, karşı şeride geçerek yolcu otobüsüne çarptı.

Kayseri'de Kamyon Otobüse Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
KAYSERİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, karşı şeride geçerek yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah 04.00 sıralarından Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ankara'dan Kayseri yönüne giden Senati Ayboğan (56) yönetimindeki 38 JV 552 plakalı kamyon, bir anda kontrolden çıkarak refüjden karşı şeride geçip, Sivas'tan Adana yönüne giden Mustafa Tenlik'in (33) kullandığı 58 NH 501 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi.

Kazada, kamyon sürücüsü Senati Ayboğan öldü, oğlu Ferhat Ayboğan (34) ile otobüste bulunan Ertan Özdemir (45) yaralandı. Yaralı iki kişi ambulanslarla Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, otobüs sürücüsü Mustafa Tenlik'i, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:22 Kaynak: DHA

Polis, Kayseri, Güncel
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