Kayseri'de kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kayseri'de kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İbrahim Güreşci yönetimindeki 38 AGD 439 plakalı otomobil, Kayseri- Niğde kara yolunun Saraycık Mahallesi mevkisinde A.D. idaresindeki 38 BY 342 plakalı asfalt yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Sedef ve Canan Sondaş olay yerinde, 15 yaşındaki Elif Rabia Çukadaro ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan Galip Sondaş'ın Kayseri Şehir Hastanesinde tedavisi sürüyor.