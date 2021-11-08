Kayseri'de kamyonetle çarpışan yolcu otobüsü evin duvarına çarptı: Yaralılar var - Son Dakika

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde kamyonetle çarpışan yolcu otobüsünün evin duvarına çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Kayseri- Niğde yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Kayseri'den Niğde istikametine giden yolcu otobüsü, kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, bir evin duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan şahıslar ambulanslar ile kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - KAYSERİ