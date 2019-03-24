Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Kamyonun Altında Kalan Yaya Öldü

Kayseri'de Kamyonun Altında Kalan Yaya Öldü

57 dakika önce

Kayseri'de kamyonun altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Kayseri'de Kamyonun Altında Kalan Yaya Öldü, System.String[]
Kayseri'de kamyonun altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, sürücü Ü.T. (28) 38 D 9535 plakalı kamyonunu, Melikgazi ilçesi Günsazak Caddesi'nde el frenini çekmeden park etti. Bir süre sonra hareket etmeye başlayan kamyon, 59 yaşındaki Yaşar P'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar P'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücü Ü.T. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:52 Kaynak: AA

Melikgazi, Kayseri, Güncel
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