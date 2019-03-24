Kayseri'de Kamyonun Altında Kalan Yaya Öldü
57 dakika önce
Kayseri'de kamyonun altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Kayseri
'de kamyonun altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, sürücü Ü.T. (28) 38 D 9535 plakalı kamyonunu, Melikgazi
ilçesi Günsazak Caddesi'nde el frenini çekmeden park etti. Bir süre sonra hareket etmeye başlayan kamyon, 59 yaşındaki Yaşar P'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar P'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücü Ü.T. gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:52 Kaynak: AA
Kızına Sinirlenen Baba, Evinin Çatısına Çıktı
Denizli'deki Tarihi Okul Alev Alev Yandı!
8 Metrelik Dev Dalgalar Arasında Kalan Yolcu Gemisinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı!
ABD Başkanı Trump Skandal Kararı Yarın İmzalıyor