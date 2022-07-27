Kaza, sabah saatlerinde Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. İbrahim Oruç'un kullandığı 38 AT 595 plakalı kamyon, bariyerlere çarpıp devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü İbrahim Oruç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonda yolcu olarak bulunan, sürücünün kardeşi Volkan Oruç ise yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

İbrahim Oruç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kamyon devrildi; ağabey öldü, kardeşi yaralı - Son Dakika

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