Kamyonun çarptığı otomobil yandı: 2 ölü - Son Dakika
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Kamyonun çarptığı otomobil yandı: 2 ölü

29.07.2022 17:02
Kamyonun çarptığı otomobil yandı: 2 ölü

KAYSERİ'de, kamyonun çarptığı otomobil alev alırken, içindeki 2 kişi hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de, kamyonun çarptığı otomobil alev alırken, içindeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kuzey Çevreyolu'nda meydana geldi. İ.S. kontrolündeki 34 BME 170 plakalı kamyon, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 UT 058 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle 2 araç aniden alev aldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


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Kayseri'deki feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi Kayseri'deki feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi Kayseri'de feci kaza: Otomobilin içerisinde yanarak can verdiler (1) Kayseri'de feci kaza: Otomobilin içerisinde yanarak can verdiler (1)
Kaynak: DHA

Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonun çarptığı otomobil yandı: 2 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyonun çarptığı otomobil yandı: 2 ölü - Son Dakika
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