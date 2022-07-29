Kaza, saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kuzey Çevreyolu'nda meydana geldi. İ.S. kontrolündeki 34 BME 170 plakalı kamyon, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 UT 058 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle 2 araç aniden alev aldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kamyonun çarptığı otomobil yandı: 2 ölü - Son Dakika

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