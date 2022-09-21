Sanık savunmasında, olay günü kamyon ile Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 'nden çevre yoluna çıktığını belirterek, "Emniyet şeridinde park halindeki aracı son anda fark ettim. Işıkları yanmıyordu. Uyarı levhası yoktu. Fark ettiğimde frene bastım ancak kaza oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 2 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin sürücünün yargılanmasına başlandı - Son Dakika

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