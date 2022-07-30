Kayseri'deki trafik kazasında ölen 2 kişinin kimlikleri tespit edildi

Kayseri'de kamyonun otomobile çarpması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belirlendi.
İ.S. idaresindeki 34 BME 170 plakalı kamyonun kuzey çevre yolunda 38 UT 058 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucu çıkan yangında yaşamını yitirenlerin H.B. ve N.K. oldukları tespit edildi.
Kuzey çevre yolunda dün meydana gelen kazada, araçlarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, otomobilde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti.
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