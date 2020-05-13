Kayseri'de kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ve Yesevi Yardım Hareketi Kayseri Şubesi Türk Kızılayın çağrısı üzerine kan bağışı kampanyası düzenledi.

MTTB'den yapılan yazılı açıklamaya, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kızılay Kan Merkezi'nde kan vererek kampanya başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şube Başkanı Akın Kaya ise "Türk Kızılay Genel Başkanı tarafından da kan bağışı oranlarının düştüğü açıklanmıştı. Biz de Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Teşkilatı olarak Yesevi Yardım Hareketi ile böyle bir kampanya düzenledik. Tüm vatandaşlarımızı, sosyal mesafe kurallarına uyarak, kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kan bağışında bulunan vatandaşlara da MTTB tarafından lokum ikram edildi.

Yesevi Yardım Hareketi Genel Başkanı Mahmut Cömert da kan stoklarında azalma olduğunu öğrendiklerini ve kan bağışında bulunduklarını belirtti.