Kayseri'de Kangal köpeği hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Kayseri'de bir eve giren hırsızlar, 2 yaşındaki "Cesur" isimli kangal köpeğini çaldı.
Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi'nde müstakil bir evde yaşayan Bayram Karagöz bir süre Kangal cinsi köpeğinin sesini duyamayınca bahçeye çıktı.
Evinin etrafını arayan ve "Cesur" adlı köpeğini bulamayan Karagöz, polise haber verdi.
Ekiplerin çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede, köpeğin çalındığı tespit edildi.
Görüntülerde, bahçeye giren hırsızların köpeği boynuna kemer bağlayarak götürmesi yer alıyor.
Zanlıların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.