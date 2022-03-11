Kayseri'de kapalı mahalle yolu kalmadı - Son Dakika

Kayseri'de karla mücadele çalışmaları kapsamında trafiğe kapalı mahalle yolu kalmadı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan Akkışla'da 5, Bünyan'da 17, Develi'de 31, Felahiye'de 11, İncesu'da 6, Kocasinan'da 13, Özvatan'da 6, Pınarbaşı'da 55, Sarıoğlan'da 1, Sarız'da 34, Tomarza'da 36 ve Yahyalı'da 18 olmak üzere bin 864 kilometrelik yol ağında 233 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu kapalı mahalle yolu kalmadı.