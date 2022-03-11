Kayseri'de kapalı mahalle yolu kalmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de kapalı mahalle yolu kalmadı

11.03.2022 16:10
Kayseri'de kapalı mahalle yolu kalmadı

Kayseri'de karla mücadele çalışmaları kapsamında trafiğe kapalı mahalle yolu kalmadı.

Kayseri'de karla mücadele çalışmaları kapsamında trafiğe kapalı mahalle yolu kalmadı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan Akkışla'da 5, Bünyan'da 17, Develi'de 31, Felahiye'de 11, İncesu'da 6, Kocasinan'da 13, Özvatan'da 6, Pınarbaşı'da 55, Sarıoğlan'da 1, Sarız'da 34, Tomarza'da 36 ve Yahyalı'da 18 olmak üzere bin 864 kilometrelik yol ağında 233 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu kapalı mahalle yolu kalmadı.

YORUMLAR
500
Büyükşehir Belediyesinden kültür sanat etkinliği Büyükşehir Belediyesinden kültür sanat etkinliği İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de kapalı mahalle yolu kalmadı - Son Dakika


Son Dakika
16:04 ABD'de 1,5 trilyonluk onay: İçinde Ukrayna paketi de var!
15:56 Suriye'de Putin'e destek gösterisi: Ellerinde Rusya ve Suriye bayrakları vardı
15:50 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Sare Levent'le nasıl hesaplaşacak?
15:49 Ali Koç'tan gündem olacak iddia: Trabzonspor karşılaşmasının hakemi Zorbay Küçük değildi
15:47 Kourtney Kardashian yine gündem oldu! Nişanlısı Travis Barker ile plaj görüntüleri dikkat çekti
15:47 Moskova'da Türk Lirası'na yoğun ilgi: Euro'dan daha değerli
15:32 Erdoğan, Antalya'dan dünyaya seslendi: 8 yıl önce Kırım'a ses çıkarsanız, bugün Ukrayna yaşanır mıydı?
15:29 Ali Koç'tan kavgadan söylenmeyecek sözler: Fenerbahçe nefreti, TFF'nin damarlarına öyle sirayet etmiş ki...
15:26 Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz her şeyi öğrenir
15:20 Kaderimin Oyunu bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Nergis yakalanacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 16:18:06. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de kapalı mahalle yolu kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement