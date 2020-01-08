Kayseri'de kapanan futbol kulübünün eski yöneticisini öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de kapanan futbol kulübünün eski yöneticisini öldüren şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve Bölgesel Amatör Lig'e düştükten sonra kapanan 86 yıllık Kayseri Erciyesspor kulübünde mali işlerden sorumlu eski yönetici Ahmet Demir'i adliye önünde öldüren şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de kapanan futbol kulübünün eski yöneticisini öldüren şüpheli tutuklandı, System.String[]

Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve Bölgesel Amatör Lig'e düştükten sonra kapanan 86 yıllık Kayseri Erciyesspor kulübünde mali işlerden sorumlu eski yönetici Ahmet Demir'i adliye önünde öldüren şüpheli tutuklandı.

Dünkü olayın ardından gözaltına alınan zanlı Mehmet A'nın Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen Mehmet A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kulüp yöneticisi olduğu dönemde takımda forma giyen Serkan Demirezen'i 25 Temmuz 2017'de sahte senetle 25 bin lira dolandırdıkları ve 50 bin lira da borçlandırdığı iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasına katılmak için dün Kayseri Adliyesi'ne giden Ahmet Demir (30), adliye önünde başka bir davada kendisini savunan avukat Özgür A'nın babası Mehmet A. (62) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmış, Mehmet A'nın tabancayla yaraladığı Demir, hastanede hayatını kaybetmişti.

Ahmet Demir, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:20 Kaynak: AA
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