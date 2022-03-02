Kayseri'de kapanan futbol kulübünün eski yöneticisinin öldürülmesine ilişkin dava - Son Dakika

Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve Bölgesel Amatör Lig'e düştükten sonra kapanan 86 yıllık Kayseri Erciyesspor kulübünde mali işlerden sorumlu eski yönetici Ahmet Demir'in, adliye önünde tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.A, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklar önceki savunmaların tekrar etti. Mahkemeye celse arası mütalaasını sunan duruşma savcısı ise maktul Ahmet Demir'in eşi H. Demir'in beraatini, diğer 4 sanığın ise cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.A'nın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Tutuklu sanık M.A. 7 Ocak 2020'de adliye önünde karşılaştığı Ahmet Demir'i (30) aralarında çıkan tartışmanın ardından silahla vurarak yaralamıştı.

Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, M.A. polis tarafından yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.D. A.T. H.D. ve T.H. serbest bırakılmış, babasını azmettirdiği iddia edilen avukat Ö.A. ise dava sürecinde tahliye edilmişti.