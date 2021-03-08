Kapsam dışı sınıfların öğrencilerine yüz yüze eğitim veren özel okullara inceleme - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kapsam dışı sınıfların öğrencilerine yüz yüze eğitim verdiği tespit edilen özel okullarla ilgili tutanak tutulduğunu bildirdi.

Vali Günaydın, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda, esnafı, toplu taşıma araçlarını ve vatandaşları denetledi.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Günaydın, salgınla mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Kayseri'deki süreci sürekli paylaştıklarını belirten Günaydın, "Geldiğimiz noktada durumumuzun ne olduğunu kamuoyuyla çok açık ve şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Maalesef son 15-20 gündür ilimizde vaka artışlarının olduğunu hepimiz görüyoruz. Bu vaka artışlarının önüne geçebilmek için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz, tedbir alıyoruz. Getirilen kurallara uyulup uyulmadığıyla ilgili denetimlerimizi de devam ettiriyoruz. Öncelikle kurallara uyan, kısıtlamalara ailesi ile birlikte uyan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Herkesin bu verilen mücadelenin bir parası olduğunu ama can sıkıcı, duyarsız davranışlarla da karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Günaydın, şunları kaydetti:

"Bu tek taraflı bir mücadele değil, toplumun bütün kesimleriyle ortak sonuç alınabilecek mücadele ama maalesef ihbar hatlarımıza az önce gelen bir ihbarı bana bildirdiler. Milli Eğitim Bakanlığı, okullarımızda hangi sınıfların yüz yüze eğitim göreceğini çok net bir şekilde açıkladı ama maalesef öğrencilerimiz sınavlardan geri kalmasın düşüncesiyle yüz yüze eğitim verilemeyecek sınıfların açıldığını tespit ettik. Şu anda arkadaşlarımız gerekli tutanakları tuttular."

Bu okul yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını belirten Günaydın, "Burada bir kez daha hatırlatıyorum, lütfen bu kurallar toplum sağlığının korunmasıyla ilgili kurallardır. Yöneticilerimizin, öğrencilerimizin daha çok da öğrencilerimizin birlikte yaşadığı ailelerinin sağlığının korunması için getirilen kurallardır. Siz bu kurallara uymadığınız zaman toplumun sağlığını tehlikeye atıyorsunuz. Bu da kabul edilebilecek bir durum değil." ifadelerini kullandı.