Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Kar Etkili Oldu

Kayseri'de Kar Etkili Oldu

33 dakika önce

KAYSERİ'de sabaha karşı etkili olan kar yağışı ile birlikte yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü.

Kayseri'de Kar Etkili Oldu, System.String[]
KAYSERİ'de sabaha karşı etkili olan kar yağışı ile birlikte yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü.

Kayseri'de dün akşam etkili olan soğuk hava, gece yarısı yerini kar yağışına bıraktı. Yaklaşık 3 saat kent merkezinde etkili olan kar, yeşil alan, çatı ve otomobillerin üzerini kapladı. Hava sıcaklığının 8-10 derece düştüğü kentte, vatandaşlar pazar sabahına kar sürpriziyle uyandı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:06 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Kar Yağışı Uyarısı! Kuvvetli Şekilde Geliyor Son Dakika! Şırnak'tan Acı Haber! Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 20 Yaralı Var "Şeyin Trene Baktığı Gibi Bakıyorlar" Sözü İçin AK Partili Vekilden Özür Geldi Fatih Portakal "Bir Araştırma Oranı Geldi" Deyip Çağrıda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 12:39:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Kar Etkili Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]