Kayseri'de Kar Etkili Oldu
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KAYSERİ'de sabaha karşı etkili olan kar yağışı ile birlikte yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü.
KAYSERİ'de sabaha karşı etkili olan kar yağışı ile birlikte yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü. Kayseri
'de dün akşam etkili olan soğuk hava, gece yarısı yerini kar yağışına bıraktı. Yaklaşık 3 saat kent merkezinde etkili olan kar, yeşil alan, çatı ve otomobillerin üzerini kapladı. Hava sıcaklığının 8-10 derece düştüğü kentte, vatandaşlar pazar sabahına kar sürpriziyle uyandı.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:06 Kaynak: DHA
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