Kayseri'de kar etkili oldu - Son Dakika

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Kayseri'de kar etkili oldu

6 saat önce

KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile birlikte kent beyaza büründü.

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KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile birlikte kent beyaza büründü.Kentte gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü. Binaların çatıları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri şehir içi, Karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda önlemlerini artırdı. Kayseri- Ankara ve Malatya karayollarında tuzlama çalışması yapıldı.


Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:57 Kaynak: DHA
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