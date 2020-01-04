Kayseri'de kar etkili oldu - Son Dakika

Kayseri'de kar etkili oldu
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KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile birlikte kent beyaza büründü.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:57 Kaynak: DHA
KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile birlikte kent beyaza büründü.Kentte gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü. Binaların çatıları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri şehir içi, Karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda önlemlerini artırdı. Kayseri- Ankara ve Malatya karayollarında tuzlama çalışması yapıldı.
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