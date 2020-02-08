Kayseri'de kar etkili oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de kar etkili oldu - Son Dakika

Kayseri'de kar etkili oldu

6 saat önce

KAYSERİ'de etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü.

Kayseri'de kar etkili oldu, System.String[]

KAYSERİ'de etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezinde etkili oldu. Vatandaşlar güne karla uyandı. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sabah işe giden vatandaşlar kar nedeniyle yürümekte zorlandı. Belediyeye bağlı ekipler, kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Yeraltı çarşısı merdivenleri kaygan zemin nedeniyle kapatılırken, vatandaşlar yürüyen merdivenleri kullandı. Kar yağışının ise, gece saatlerine kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı öğleden sonra etkisini yitirecek
Son dakika: İmamoğlu'ndan ulaşım zammıyla ilgili bir açıklama daha: Vatandaş tepkisinde haklı "Özel indirim" reklamı mağaza açılışında izdihama neden oldu Giresunspor-İstanbulspor maçı tatil edildi

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 16:36:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de kar etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]