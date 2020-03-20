Kayseri'de kar etkili oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de kar etkili oldu - Son Dakika

Kayseri'de kar etkili oldu

6 saat önce

Kayseri'de Mart ayında etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle şehir beyaza büründü.

Kayseri'de kar etkili oldu, System.String[]

Kayseri'de Mart ayında etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle şehir beyaza büründü.


Kayseri'de hafta başından beri zaman zaman yağan kar, dün gece saatlerinde etkisini artırdı. Yağışla birlikte kent merkezi beyaza büründü. Belediye ekipleri kar nedeniyle kapanan kaldırımları açarken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.


Mart ayında yağan karın sürpriz olduğunu söyleyen Mehmet Demirdoğan, "Bu kar yağışı bizim için sürpriz oldu. 1 hafta öncesinde her yer günlük güneşlikti, neredeyse ağaçlar çiçek açacaktı. Şimdi ise her yer kar oldu. Atalarımızın da dediği gibi 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır.' Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsten de Allah bizleri korusun, Allah yardımcımız olsun" dedi.


Muzaffer Zortaş ise "Martın ortasında yağan kar bütün kış boyunca yağan kardan daha fazla oldu. Kar yağışı mikropları öldürür ama bu korona virüs denen illet aksine soğukta daha fazla etkili oluyormuş. Allah bütün milletimizi korusun" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:06 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 20 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi İngiltere'de tedavi gören koronalı hasta böyle feryat etti Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı
Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak         
16:13
Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi         
15:22
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi         
09:19
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi         
08:20
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti         
00:47
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
23:26
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi         
22:38
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı         
22:37
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti         
22:05
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi         
21:50
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı         
21:27
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu         
01:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 18:47:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de kar etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]