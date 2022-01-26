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Kayseri'de kar kalınlığı 20 santime ulaştı - Son Dakika

Kayseri'de kar kalınlığı 20 santime ulaştı

26.01.2022 11:30
Kayseri'de kar kalınlığı 20 santime ulaştı

KAYSERİ'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

KAYSERİ'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetre olarak ölçüldü.

Tüm yurtta olduğu gibi soğuk hava ve kar yağışı, Kayseri'de de etkisini gösterdi. Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Kar nedeniyle Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere halkın yoğun olduğu alanlar, belediye işçileri ve iş makineleriyle temizlendi.

Yağış nedeniyle ilçelerdeki birçok mahalle yolu da ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, kardan kapanan mahalle yollarını ulaşıma açmaya çalışıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetre olarak ölçüldü. Kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan kentte, güzel görüntüler ortaya çıktı, bazı vatandaşlar soğukta güvercinleri ekmekle besledi.


Kayseri'de kar kalınlığı 20 santime ulaştı
Kayseri'de kar kalınlığı 20 santime ulaştı
Kayseri'de kar kalınlığı 20 santime ulaştı
Kayseri'de kar kalınlığı 20 santime ulaştı
Kayseri'de kar kalınlığı 20 santime ulaştı
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Kayseri, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kayseri'de kar kalınlığı 20 santime ulaştı - Son Dakika
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