Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Kar Manzaraları

Kayseri'de Kar Manzaraları

26 dakika önce

Kayseri'de gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı sonrası Erciyes'te kar kalınlığı 70 santime ulaşırken, beyaz örtüyle kaplanan Kayseri meydanı havadan görüntülendi.

Kayseri'de Kar Manzaraları, System.String[]
Kayseri'de gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı sonrası Erciyes'te kar kalınlığı 70 santime ulaşırken, beyaz örtüyle kaplanan Kayseri meydanı havadan görüntülendi.

Gece saatlerinde başlayan ve şehir merkezinde etkili olan kar yağışı, Erciyes Dağı'nda da etkili oldu. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes'te sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışı sonrası kar kalınlığı 70 santime kadar ulaştı. Erciyes AŞ ekipleri pistlerde kar ezme makineleriyle çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca, Erciyes'te gün boyu, hafta başına kadar ise aralıklarla kar yağışının olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, beyaz örtüyle kaplanan kent merkezi, havadan da görüntülendi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:43 Kaynak: İHA

Sabah, Erciyes, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çırılçıplak Yolda Yürürken Görüntülendi Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 12 İlde Eğitime Ara Verildi

DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Hava Sıcaklığı 6 ila 12 Derece Düşecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 13:09:24. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Kar Manzaraları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]