Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 261 mahalle yolunun 172'si açıldı - Son Dakika

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Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 261 mahalle yolunun 172'si açıldı
11 dakika önce
Kayseri'de kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 261 mahalle yolundan 172'si açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:52 Kaynak: AA
Kayseri'de kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 261 mahalle yolundan 172'si açıldı.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca, kapanan yolları açmak için yaklaşık 3 bin kilometrelik yolda 7 noktada 44 araç ve 102 personelle yapılan çalışmalar sonucu 15 ilçede 172 mahalle yolunda yeniden ulaşım sağlandı.
Kapalı 89 mahalle yolunu açmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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