Kayseri'de kar ulaşımı aksattı - Son Dakika

İlçede dün akşam başlayan kar yağışı, Kayseri-Kahramanmaraş karayolunun 120'nci kilometresinde bulunan Kıskaçlı mevkiinde ulaşımı aksattı. Karla kaplanan yolda çok sayıda yüksek tonajlı araç yolda kaldı. Sürücülerin ihbarı sonrası Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, kar küreme aracı yolda mahsur kalan TIR'ı halatla çekerek bulunduğu yerden çıkardı. Ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı. Kayseri- Kahramanmaraş karayolunda çok sayıda araç kar nedeniyle yolda kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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