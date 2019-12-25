Kayseri'de kar ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Kayseri'de kar ulaşımı aksattı

6 saat önce

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı.

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KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı. Kayseri- Kahramanmaraş karayolunda çok sayıda araç kar nedeniyle yolda kaldı.

İlçede dün akşam başlayan kar yağışı, Kayseri-Kahramanmaraş karayolunun 120'nci kilometresinde bulunan Kıskaçlı mevkiinde ulaşımı aksattı. Karla kaplanan yolda çok sayıda yüksek tonajlı araç yolda kaldı. Sürücülerin ihbarı sonrası Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, kar küreme aracı yolda mahsur kalan TIR'ı halatla çekerek bulunduğu yerden çıkardı. Ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.

'YOLLARIN AÇILMASINI BEKLİYORUZ'

TIR şoförü Mehmet Ünlü, kar yağışı nedeniyle zorlu bir yolculuk geçirdiklerini belirterek, "Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yolu arasında mahsur kaldım. Yolda 24 saattir bekliyoruz. Epey bir süre Pınarbaşı ilçesinde beklemiştik. Şimdi de Kıskaçlı mevkiinde yolların açılmasını bekliyoruz" dedi. TIR şoförü Hikmet Yardımcı ise, kar yağışının yoğun yaşandığını kaydederek, " Çorum'dan yola çıktık, Gaziantep'e gidiyoruz. Kar yağışı nedeniyle yollar kapalı. Yolların açılmasını bekliyoruz. Ekipler çalışıyorlar ama aşırı kar yağışı ve rüzgar nedeniyle başa çıkmakta zorlanıyorlar" şeklinde konuştu. Bölgede ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor.


Kahramanmaraş, Kayseri, Sarız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:07 Kaynak: DHA
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