Kayseri'de kar ulaşımı aksattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de kar ulaşımı aksattı - Son Dakika

Kayseri'de kar ulaşımı aksattı

6 saat önce

Kayseri'de kar ulaşımı aksattıKayseri'nin Sarız ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı.

Kayseri'de kar ulaşımı aksattı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı. Kayseri- Kahramanmaraş karayolunda çok sayıda araç, kar nedeniyle yolda kaldı.

İlçede dün akşam başlayan kar yağışı, Kayseri-Kahramanmaraş karayolunun 120'nci kilometresinde bulunan Kıskaçlı mevkiinde ulaşımı aksattı. Karla kaplanan yolda çok sayıda yüksek tonajlı araç yolda kaldı. Sürücülerin ihbarı sonrası Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, kar küreme aracı yolda mahsur kalan TIR'ı halatla çekerek bulunduğu yerden çıkardı. Ekiplerin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.

'YOLLARIN AÇILMASINI BEKLİYORUZ'

TIR şoförü Mehmet Ünlü, kar yağışı nedeniyle zorlu bir yolculuk geçirdiklerini belirterek, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yolu arasında mahsur kaldım. Yolda 24 saattir bekliyoruz. Epey bir süre Pınarbaşı ilçesinde beklemiştik. Şimdi de Kıskaçlı mevkiinde yolların açılmasını bekliyoruz dedi. TIR şoförü Hikmet Yardımcı ise, kar yağışının yoğun yaşandığını kaydederek, Çorum'dan yola çıktık, Gaziantep'e gidiyoruz. Kar yağışı nedeniyle yollar kapalı. Yolların açılmasını bekliyoruz. Ekipler çalışıyorlar ama aşırı kar yağışı ve rüzgar nedeniyle başa çıkmakta zorlanıyorlar şeklinde konuştu. Bölgede ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor.

Kayseri'de kar ulaşımı aksattı

Kahramanmaraş, Kayseri, Sarız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar, Türkiye'yi etkisi altına alıyor! İstanbul ve Ankara da listede
Türkiye'de en ucuz arsa bedeli Kayseri Serbest Bölgesi'nde Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 5 ilçede eğitime ara verildi

Son Dakika Haberleri
21:00 Adana'nın Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde bazı okullarda yarın eğitime ara verildi - Son Dakika
20:56 Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih'in cenazesi törenle defnedildi (2) - Son Dakika
20:54 Tıp öğrencileri diyabet farkındalığı için sokakta kan şekeri ölçtü - Son Dakika
20:52 Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih'in cenazesi törenle defnedildi (1) - Son Dakika
20:52 Türk Kızılayından Adana'daki sel mağdurlarına gıda ve barınma yardımı - Son Dakika
19:20 Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi - Son Dakika
18:46 Putin, 5 generali görevden aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 21:03:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de kar ulaşımı aksattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]