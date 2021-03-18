Kayseri'de 94 mahalle yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde kapanan 94 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapalı olan Akkışla ilçesinde 7, Bünyan'da 19, Develi'de 5, Felahiye'de 7, Kocasinan'da 18, Özvatan'da 4, Pınarbaşı'da 14, Sarıoğlan'da 5 ve Sarız ilçesinde 15 mahalle yolu olmak üzere toplam 94 mahalle yolunu gece boyu sürdürülen çalışmalar sonucu ulaşıma açtı. Öte yandan bu yıl kar mücadelesi yapılan 28 bin 304 kilometrelik yol ağında bin 769 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle ekipler, gece, gündüz demeden ulaşımda zorlukları giderebilmek amacıyla karla mücadele etmeye devam ediyor. Merkezde de Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri de, ana arterler, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı.

Merkez ve ilçeler olmak üzere 7 noktada, toplam 125 araç ve 273 personel ile çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının açık olması için mücadele ediyor. - KAYSERİ