Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Kar Yağışı

Kayseri'de Kar Yağışı

48 dakika önce

Kayseri'de etkili olan kar yağışı sonrası kent beyaza büründü.

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Kayseri'de etkili olan kar yağışı sonrası kent beyaza büründü.

Kentte gece etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkili olduğu yerlerde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreyi buldu. Kar yağışının ardından şehir merkezi beyaz görüntüsüyle güzel görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar yolda yürümekte zorlanırken belediye ekipleri, yolların ulaşıma açılması için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:41 Kaynak: AA

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