Kayseri'de Kar Yağışı

Kayseri'de etkili olan kar yağışı sonrası kent beyaza büründü.

Kayseri'de etkili olan kar yağışı sonrası kent beyaza büründü.



Kentte gece etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkili olduğu yerlerde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreyi buldu. Kar yağışının ardından şehir merkezi beyaz görüntüsüyle güzel görüntüler oluşturdu.



Vatandaşlar yolda yürümekte zorlanırken belediye ekipleri, yolların ulaşıma açılması için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 22 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Kar Nedeniyle Ertelenen Boluspor - Galatasaray Maçı, Bugün Aynı Saatte Oynanacak

Bingöl'de Yaşlı Kadın Çatıdan Düşen Kar Kütlesinin Altında Can Verdi