Kayseri'de kar yağışı

KAYSERİ'nin 120 kilometre uzağındaki Sarız ilçesine sabah saatlerinde mevsimin ilk karı yağdı.

KAYSERİ'nin 120 kilometre uzağındaki Sarız ilçesine sabah saatlerinde mevsimin ilk karı yağdı. Sarız'da gece saatlerinde etkili olan sağanak, yerini sabaha karşı kara bıraktı. 1900 rakımlı ilçede 3 saat aralıksız yağan kar, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Karla kaplanan Kayseri- Kahramanmaraş karayolunda, sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ve karayolları ekipleri de kar sonrası temizlik çalışması yaptı. İlçede gündüz hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düştü.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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