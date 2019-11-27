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Kayseri'de kar yağışı

6 saat önce

KAYSERİ'nin 120 kilometre uzağındaki Sarız ilçesine sabah saatlerinde mevsimin ilk karı yağdı.

Kayseri'de kar yağışı, System.String[]

KAYSERİ'nin 120 kilometre uzağındaki Sarız ilçesine sabah saatlerinde mevsimin ilk karı yağdı.

Sarız'da gece saatlerinde etkili olan sağanak, yerini sabaha karşı kara bıraktı. 1900 rakımlı ilçede 3 saat aralıksız yağan kar, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Karla kaplanan Kayseri- Kahramanmaraş karayolunda, sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ve karayolları ekipleri de kar sonrası temizlik çalışması yaptı. İlçede gündüz hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düştü.


Kayseri, Sabah, Sarız, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:38 Kaynak: DHA
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