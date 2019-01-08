Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Kar Yağışı Çarşamba Gününe Kadar Sürecek

Kayseri'de Kar Yağışı Çarşamba Gününe Kadar Sürecek

1 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri'yi de içine alacak biçimde İç Anadolu Bölgesinde kar yağışının Çarşamba sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kayseri'de Kar Yağışı Çarşamba Gününe Kadar Sürecek, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri'yi de içine alacak biçimde İç Anadolu Bölgesinde kar yağışının Çarşamba sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, İç Anadolu'nun doğusunda halen devam etmekte olan kar yağışlarının, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir ve Sivas çevrelerinde zaman zaman etkisini arttırarak Çarşamba sabah saatlerine kadar devam etmesi ve 10-20 cm civarında örtü bırakması bekleniyor. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, kar yağışıyla birlikte kuvvetli buzlanma ve don beklendiği ve başta ulaşım sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:56 Kaynak: İHA

İç Anadolu, Çarşamba İlçesi, Kayseri, Güncel
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