Kayseri'de kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
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Kayseri'de kar yağışı etkili olacak

19 dakika önce

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olacağı bildirilirken, vatandaşlardan buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması istendi.

Kayseri'de kar yağışı etkili olacak, System.String[]

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olacağı bildirilirken, vatandaşlardan buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması istendi.


Yapılan açıklamada; "Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında yer alan Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerimizde yağmur şeklinde görülecek yağışların, bu akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği ve yarın (31.01.2020 Cuma) öğle saatlerine kadar yer yer 10-20 cm örtü bırakacağı, ayrıca kar yağışı ile birlikte rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, tipi, kar sürülmesi ve savrulması ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - KAYSERİ

Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:01 Kaynak: İHA
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