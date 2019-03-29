Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Kayseri'de Kar Yağışı Etkili Oldu

2 saat önce

KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kayseri'de Kar Yağışı Etkili Oldu, System.String[]
KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kayseri'de dün akşam etkili olan soğuk hava, gece yarısı yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinin yanısıra il merkezinde de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte yeşil alanlar, binaların çatıları ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, bu geceden Pazar sabahına kadar, Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riskinin bulunduğu kaydedildi.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:16 Kaynak: DHA

Kar, Kayseri, Güncel
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