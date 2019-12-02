Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

Kayseri'de bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak Erciyes Dağı ve çevresinde yerini kar yağışına bıraktı. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler kaza yaptı.

Polis ekipleri, kar yağışının artmasıyla bölgede zaman zaman araç geçişlerine izin vermedi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle iş makineleri tuzlama ve yol açma çalışması yaptı.

Yolda kalan sürücülerden Ercan Toker, AA muhabirine, kar yağışının aniden bastırdığını söyledi.

Kara hazırlıksız yakalandıklarını belirten Toker, " Yahyalı'dan geliyorduk. Erciyes'e çıkmaya başlayınca kar bastırdı. Buraya kadar geldik ama şimdi şehir istikametine inemiyoruz. Otomobilde yazlık lastik takılıydı ve zincirimiz de yok. Arkadaşın zincir getirmesini bekliyorum." dedi.