Kayseri'de kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

6 saat önce

Kayseri'de etkili olan kar yağışı, kentte güzel görüntüler oluşturdu.

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Kayseri'de etkili olan kar yağışı, kentte güzel görüntüler oluşturdu.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından şehir merkezi beyaza büründü.

Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kent sakinlerinden Mehmet Adıyaman, son yıllarda kar yağışının azaldığını belirterek, "Önceden Kayseri'ye kasım, aralık ayı gelince kar yağmış olurdu. Çocukluğumda bizim köy ve civar köylerin yolları kapanırdı, şimdi o kadar kar yok." dedi.

Remzi Demirkoparan da "Çocukluğumda kürekleri evin içine alırdık. Sabah kar kapıyı kapatır, o küreklerle kapının önünü açar öyle çıkardık dışarı. Aynı tünel gibi yol açardık. Evimizin damına karların üzerine basarak çıkardık. Ama şimdi maalesef o kadar yağış yok." diye konuştu.

Yaşar Dündar ise eskisi gibi yağmadığını, mevsimlerin dünyada değişkenlik gösterdiğini söyledi.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:50 Kaynak: AA
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