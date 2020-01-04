Kayseri'de kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

6 saat önce

Kayseri'de etkili olan kar yağışı, kentte güzel görüntüler oluşturdu.

Kayseri'de etkili olan kar yağışı, kentte güzel görüntüler oluşturdu.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından şehir merkezi beyaza büründü.

Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kent sakinlerinden Mehmet Adıyaman, son yıllarda kar yağışının azaldığını belirterek, "Önceden Kayseri'ye kasım, aralık ayı gelince kar yağmış olurdu. Çocukluğumda bizim köy ve civar köylerin yolları kapanırdı, şimdi o kadar kar yok." dedi.

Remzi Demirkoparan da "Çocukluğumda kürekleri evin içine alırdık. Sabah kar kapıyı kapatır, o küreklerle kapının önünü açar öyle çıkardık dışarı. Aynı tünel gibi yol açardık. Evimizin damına karların üzerine basarak çıkardık. Ama şimdi maalesef o kadar yağış yok." diye konuştu.

Yaşar Dündar ise eskisi gibi yağmadığını, mevsimlerin dünyada değişkenlik gösterdiğini söyledi.

Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir alevi evi işaretleme olayı daha! Yakalanan şahıs tutuklandı
2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü Darbeci Hafter'in destekçisi BAE, Libya'da sivilleri hedef aldı

Son Dakika Haberleri
18:14 Çekya'da camiye ırkçı saldırı - Son Dakika
18:13 Kemal kılıçdaroğlu'ndan kasım süleymani açıklaması - - Son Dakika
18:11 Beykoz'un tarım varlığı 'Beykoz Tarım Çalıştayı'nda ele alındı - Son Dakika
18:10 Bakanlardan Sarıkamış'ta telesiyej tesisleri açılışı - Son Dakika
18:08 Salda Gölü manzaralı Kayak Merkezinde sezon açıldı - Son Dakika
17:47 2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
17:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 18:18:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]