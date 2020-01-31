Kayseri'de kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

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Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

6 saat önce

Kayseri'de kar yağışı etkili olduKAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Kayseri'de etkili olan soğuk hava akşam yerini sağanak yağışa, gece ise kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü. Kentin özellikle yüksek kesimlerindeki mahallelerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri şehir içi yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı. Kar nedeniyle Kayseri merkeze bağlı 60 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar nedeniyle şehirlerarası yollarda da ulaşım aksadı. Özellikle karla kaplanan Kayseri- Erciyes, Kayseri- Malatya ve Kayseri- Sivas karayollarında ulaşım olumsuz etkilendi. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları ulaşıma açık tutmaya çalıştı.

Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:16 Kaynak: DHA
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