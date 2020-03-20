Kayseri'de kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Kayseri'de kar yağışı etkili oldu
6 saat önce
Kar yağışının etkili olduğu Cumhuriyet meydanından detay görüntüler Vatandaşlardan detay görüntüler Tramvaydan detay görüntü Cadde ve sokaklardan detaylar Kayseri'de bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezi beyaza büründü.
Kar yağışının etkili olduğu Cumhuriyet meydanından detay görüntüler
Vatandaşlardan detay görüntüler
Tramvaydan detay görüntü
Cadde ve sokaklardan detaylar Kayseri'de bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezi beyaza büründü.
Olumsuz hava şartları nedeniyle belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.
Şehir merkezi ve ilçeler beyaz örtüsüyle güzel görüntü oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:41 Kaynak: AA
Son Dakika Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu