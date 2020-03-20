Kayseri'de kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Kar yağışının etkili olduğu Cumhuriyet meydanından detay görüntüler

Vatandaşlardan detay görüntüler

Tramvaydan detay görüntü

Cadde ve sokaklardan detaylar Kayseri'de bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezi beyaza büründü.

Olumsuz hava şartları nedeniyle belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.

Şehir merkezi ve ilçeler beyaz örtüsüyle güzel görüntü oluşturdu.