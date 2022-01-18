Kayseri'de kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

KAYSERİ - Kayseri'de öğle saatlerinde etkisini göstere kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Kayseri'de öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile beraber kent beyaza bürünürken, güzel manzaralarda ortaya çıktı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölge geneli aralıklı kar yağışlı, Kayseri ve Sivas'ın doğusu yer yer yoğun kar yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor" denildi.