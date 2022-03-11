Kayseri'de okullar tatil edildi - Son Dakika

KAYSERİ'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitim ve öğretime bugün ara verildi.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabah işe gitmek için yola çıkanlar, yollarda yürümekte zorlandı. Esnaf ise dükkanlarının önündeki karları temizledi. Belediye ekipleri kar temizleme araçları ile çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Çok sayıda mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı, 230 santimetreye ulaştı. Yağış nedeniyle kent genelinde eğitim ve öğretime bugün ara verildi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, kar yağışının gün boyunca süreceği, hava sıcaklığının ise en düşük eksi 5, en yüksek ise eksi 1 derece olacağı belirtildi.