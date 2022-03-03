Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kar yağışı etkili oluyor

03.03.2022 15:06

Kayseri'de yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kayseri'de yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini kara bırakırken kentte güzel görüntüler oluşturdu.

Kar yağışı nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, bazı vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı gibi kentin yoğun olduğu yerlerde yürümekte zorluk çekti.

Kentin yüksek kesimlerinde ise yoğun sis etkili oldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışı nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı önlem aldı.

Kar yağışı kent genelinde etkisini artırarak devam ediyor.

Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor

YORUMLAR
500
Kar yağışı etkili oluyor Kar yağışı etkili oluyor

Cumhuriyet Meydanı, Kayseri, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


Son Dakika
15:30 Merkez Bankası'ndan dolar, euro ve altın açıklaması! Rezervler 1 hafta 867 milyon dolar azaldı
15:28 Ukrayna halkı aktif savunmada: Demirlerden "kirpi" yaparak barikatları güçlendiriyorlar!
15:24 Messi, Beckham'ın oğlunun paylaştığı fotoğraflarla rezil oldu!
15:19 Dünya devi markalar Rusya pazarından çekiliyor! IKEA ve H&M, tüm mağazalarını kapatacak
15:16 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, teslim olan Rus askerlerin çantalarından çıkan eşyaları sosyal medyada paylaştı!
15:09 BM Mülteciler Yüksek Komiserinden Ukrayna göçü yorumu: 40 yıldır böyle hızlı kaçış görmedim
15:09 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den savaş tazminat talebi: Rusya buna mecbur kalacak!
15:04 Parti heyetini Moskova'ya yollayan Perinçek: Rusya, Erdoğan'ın tutumlarını vefalı bulmadı! Heyette Ethem Sancak da var
14:58 İkizlerinin videosunu paylaştı ve sordu: Ne anlatıyorlar size? Pelin Akil'den gülümseten davranış
14:52 İstanbullular 3 ayrı metroya kavuşuyor! 2022 yılı içinde açılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 15:36:59. #1.11#
SON DAKİKA: Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement