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Kayseri'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kayseri'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

10.02.2022 12:51

Kayseri'de kar yağışı hayatı olumsuz etkilediKAYSERİ Kayseri'de gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kayseri'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

KAYSERİ Kayseri'de gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi beyaza bürünürken, aşırı tipi nedeniyle Erciyes yolu ulaşıma kapatıldı, 47 mahallenin yolu ise kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte 3 ilçede eğitime ara verilirken, 3 ilçede ise taşımalı eğitime ara verildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle İncesu'da 4, Kocasinan'da 8, Pınarbaşı'nda 30, Yahyalı ilçesinde de 5 olmak üzere 47 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ayrıca, etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Yahyalı, Hacılar ve İncesu ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilirken, Özvatan, Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Erciyes yolu ulaşıma kapandı, tesisler durduruldu

Yoğun tipi nedeniyle Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'na giden yollarda ulaşıma kapatıldı. Trafik ekipleri araçların geçişine izin vermiyor. Erciyes AŞ tarafından yapılan açıklamada, "Dağ genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve tipi nedeniyle tesislerimiz kapalıdır" dedi.

Develi'de minibüs seferleri durduruldu

Öte yandan, Erciyes istikametinden kent merkezine ulaşım sağlayan Develi'deki minibüs seferleri Erciyes'teki tipi nedeniyle iptal edildi.

Tırlar yolda kaldı

İncesu ilçesinden şehri istikametine gelen tırlarda, yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kaldı.

Uçak seferleri aksadı

Kentte etkisini gösteren kar yağışı hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Erkilet Havaalanı'ndaki bazı uçak seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı gecikti.

Kayseri'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kayseri'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kayseri'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

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Erciyes, Kayseri, İncesu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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