Kayseri'de kar yağışı nedeniyle tatil köyünde mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki tatil köyünde yolun kar yağışı nedeniyle kapanması sonucu mahsur kalan yaklaşık 45 kişi, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, hafta sonu tatilini geçirmek için Aladağlar Milli Parkı'nda bulunan Köşk Evleri tatil köyünü tercih eden yerli turist kafilesi, Yahyalı-Kapuzbaşı yolunun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanması sonucu evlerine dönemedi.

İhbar üzerine, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolu açmak için seferber oldu.

Ekiplerin kar küreme araçlarıyla uzun uğraşları sonucu yolun açılmasıyla, yaklaşık 45 turist, özel araçlarıyla evlerine dönmek için yola çıktı.

Yolun belediye ekiplerince dün gece açıldığı ancak tipi nedeniyle tekrar kapandığı için turistlerin dönemediği öğrenildi.