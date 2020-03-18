Kayseri'de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı yol bulunmuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı yol bulunmuyor - Son Dakika

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı yol bulunmuyor

12 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı yol bulunmuyor, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi, ilçeler ve bağlı mahallelerde kapalı yol bulunmuyor.


Ekipler, hafta başından bu yana etkili olan kar yağışının meydana getirdiği olumsuzluklara müdahale ederek yol açma ve kar temizleme çalışmalarını 24 saat esasıyla sürdürüyor.

İlçelerde 7 bölgede konuşlanan ekipler, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelere anında müdahale ediyor.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:42 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı
Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı         
09:50
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak         
09:43
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor         
00:34
TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, kendisini eleştiren Fatih Terim'e cevap verdi TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, kendisini eleştiren Fatih Terim'e cevap verdi         
19:27
Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek         
17:49
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti         
17:30
Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu         
16:56
Pekin yönetiminden Trump'ın Pekin yönetiminden Trump'ın "Çin virüsü" paylaşımına cevap: ABD, Çin'i karalamaya çalışıyorlar         
16:38
Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor         
16:30
Son Dakika: Temassız işlem limiti 250 TL'ye çıkarıldı Son Dakika: Temassız işlem limiti 250 TL'ye çıkarıldı         
16:23
Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye         
16:00
Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı         
15:11
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi         
10:04
Bir nesle İngilizce'yi sevdiren Zülal öğretmen bakın şimdi ne yapıyor Bir nesle İngilizce'yi sevdiren Zülal öğretmen bakın şimdi ne yapıyor         
09:52
93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı 93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 13:54:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı yol bulunmuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]